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Шахтер назвал семерых претендентов на звание лучшего игрока в августе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Голосование проходит в Telegram

Шахтер назвал семерых претендентов на звание лучшего игрока в августе

Фото: Александр Приходько

Новина українською

"Шахтер" объявил номинантов на звание лучшего игрока донецкого клуба по итогам августа.

На награду претендуют семеро футболистов - Тете, Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос, Алан Патрик, Анатолий Трубин и Додо.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "Шахтера" в Telegram.

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В статье: Тарас Степаненко Марлос Алан Патрик Шахтер (Донецк) Додо Тете Георгий Судаков Анатолий Трубин
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Источник:
FCShakhtar

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.09.2021 в 10:58
Коноплянко он не играет и не мешает
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