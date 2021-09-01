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Шахтер назвал семерых претендентов на звание лучшего игрока в августе
Голосование проходит в Telegram
Фото: Александр Приходько
"Шахтер" объявил номинантов на звание лучшего игрока донецкого клуба по итогам августа.
На награду претендуют семеро футболистов - Тете, Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос, Алан Патрик, Анатолий Трубин и Додо.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном канале "Шахтера" в Telegram.
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Источник:FCShakhtar
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
01.09.2021 в 10:58
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