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Вместе с семьей. Как Витиньо подписывал контракт с Динамо - ВИДЕО
Бразилец подписал пятилетний контракт с "бело-синими"
Скриншот: канал Динамо на YouTube
Вчера, 31 августа, "Динамо" официально объявило о переходе форварда Витиньо. 22-летний игрок подписал пятилетнее соглашение с киевским клубом.
Пресс-служба киевлян поделилась кадрами процедуры подписания. Бразилец прибыл на стадион "Динамо" имени В.Лобановского в сопровождении жены и сына.
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Источник:ФК Динамо Киев
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Fenimor (Cooper)
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