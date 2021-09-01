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Вместе с семьей. Как Витиньо подписывал контракт с Динамо - ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец подписал пятилетний контракт с "бело-синими"

Вместе с семьей. Как Витиньо подписывал контракт с Динамо - ВИДЕО

Скриншот: канал Динамо на YouTube

Новина українською

Вчера, 31 августа, "Динамо" официально объявило о переходе форварда Витиньо. 22-летний игрок подписал пятилетнее соглашение с киевским клубом.

Пресс-служба киевлян поделилась кадрами процедуры подписания. Бразилец прибыл на стадион "Динамо" имени В.Лобановского в сопровождении жены и сына.

Читайте такжеВитиньо: Динамо было моим личным предпочтением. Это великий европейский клуб

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В статье: Динамо (Киев) Витиньо
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (2)
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Кююмалайнен (Київ)
01.09.2021 в 15:26
Трогательно... Пупс прикольный :)
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Fenimor (Cooper)
01.09.2021 в 14:38
Симпотна жінка в нього
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