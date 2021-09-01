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У ФК Рух появился новый вице-президент

Премьер-лига
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Должность получил координатор компании Onur Group Ukraine

У ФК Рух появился новый вице-президент

Фото: ФК Рух

Новина українською

У "Руха" появился новый вице-президент.

Эту должность получил главный координатор дорожно-строительной компании Onur Group Ukraine Эмре Караахметоглу.

Назначение прокомментировали президент львовского клуба Григорий Козловский и сам Караахметоглу.

"Мы знакомы много лет. Это знакомство переросло в дружбу. Очень приятно, что такая компания, как Onur Group Ukraine, с хорошей репутацией, которая строит дороги в Украине, есть в нашей большой желто-черной семье. Я счастлив и горжусь тем, что мы движемся вместе. Совместно нам будет легче строить не только дороги, но и футбольную команду. Тем более компания Onur Group является известной во всем мире. Они поддерживают не только футбол, но и другие виды спорта. Радует тот факт, что вместе мы будем развивать украинский футбол", – сказал Козловский.

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"Очень приятно попасть в такую ​​большую дружную семью под названием "Рух". Наша компания всегда поддерживала и продолжает поддерживать различные виды спорта. Один из них – это футбол. Уже очень давно знаком с Григорием Козловским. У него очень большие планы по развитию клуба. Строится современная большая футбольная академия. В клубе очень хороший и квалифицированный менеджмент. У "Руха" огромные перспективы. Нашей компании очень приятно быть частью этого проекта. Onur Group Ukraine будет пытаться делать все для того, чтобы "Рух" становился еще сильнее. Что касается моей новой должности вице-президента, то смело могу сказать, что мне очень приятно занимать такую ​​должность. Впервые в моей жизни я стал вице-президентом футбольного клуба. Для меня это большая честь", – сказал Караахметоглу.

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В статье: Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
ФК Рух

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