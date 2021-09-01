"Показывать более стабильную игру". Трубин дал ценный совет Мудрику

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал, чего не хватает партнеру по команде Михаилу Мудрику, чтобы заиграть в основе "горняков".

"Мне кажется, Мудрику нужно быть более стабильным, чувствовать уверенность в себе. Когда он почувствует эту уверенность, которая придет через хорошие действия, он покажет команде, что ему можно доверять, можно дать передачу в трудной ситуации. Поэтому ему, как и всем, еще нужно улучшаться в этом плане и показывать более стабильную, зрелую игру.

Думаю, что с каждым матчем он будет прогрессировать и становиться лучше", - сказал Трубин.