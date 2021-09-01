Тренер женской команды Шахтера: Хочется понравиться болельщикам

Главный тренер женской команды " Шахтера " Роман Заев рассказал о заполнении паузы в чемпионате, будущем сопернике и ожиданиях от первого официального матча на домашнем поле.

– Как проходит подготовка команды? Была двухнедельная пауза между матчами, что изменилось?

– Планировали работу в этот перерыв в связи с поединками юношеских сборных: в течение первой недели провели ударный силовой цикл, а сейчас готовимся к игре третьего тура. Понимаем, что это первый домашний матч и многие придут на стадион, так что относимся к игре с большой ответственностью.

– Какие ожидания от первого домашнего матча?

– Хочется понравиться болельщикам, друзьям и все тем, кто нас поддерживает.

– Удалось ли во время паузы удержать на уровне физические кондиции девушек, ведь в первых матчах именно в этом компоненте ваша команда была намного сильнее соперников?

– Стараемся держать их на прежнем уровне, потому первая часть двухнедельного цикла была посвящена добору силовых кондиций. Сейчас есть задача – поддержать их форму и вывести на оптимальный режим в игровой день.

– "Черноморец", как и "Шахтер", проводит дебютный сезон в женском футболе. Что можно сказать о сопернике, чего стоит ожидать?

– Нам хочется, чтобы таких команд было как можно больше, и все женские коллективы ощущали поддержку больших клубов из мужского футбола. Что-то сказать о "Черноморце" сейчас сложно, потому что они, как и многие участники Первой лиги, были собраны только в этом году. Мы бы хотели ожидать от них качественной игры, а как получится – посмотрим.