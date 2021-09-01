Авагимян: О Морозе могу сказать только положительные слова, с ним комфортно работать

Один из лидеров " Черноморца " Артур Авагимян рассказал о новом тренерском штабе и летних новичках одесской команды.

— Тяжело ли в УПЛ после уровня Первой лиги, молодежки?

— По разному. В Первой лиге свои сложности, потому что многие команды просто закрываются и трудно взломать их оборону, они просто садятся в ворота. В УПЛ больше игры, все стараются играть в открытый футбол. Поэтому местами даже легче, для создания моментов. Нет такого, чтобы целая команда была в штрафной, такое обычно против "Шахтера" или "Динамо". Когда мы были в Первой лиге, то против нас также закрывались и было тяжело. В целом здесь футбол больше открыт, чем в Первой лиге. УПЛ выше, чем Первая лига, здесь играть интереснее и труднее.

— Сейчас существенно обновился "Черноморец", много новых молодых игроков и новый тренер. Уже прошла адаптация коллектива?

— Да, уверен на сто процентов, что да.

— Что скажешь про Мороза?

— Знаешь, не так много тренеров, которые могут прийти и что-то новое тебе дать. Но этот тренер очень много помогает, подсказывает, в плане перемещения, открывания без мяча. Всем ребятам в таком возрасте, то, как он работает со стороны видно, очень большой плюс, те кто из "Динамо" пришел, его знают и для них легче влиться в большой футбол. Они знают его потребности и в этом плане хорошо. Только положительные слова могу сказать о Морозе, мне комфортно с ним работать.

— Кого можешь выделить из этой молодежи, которая сейчас есть у команды?

— Все ребята молодцы, кто-то из них играет больше, кто-то меньше, это понятно. В целом у нас хорошая команда, классный коллектив, никаких проблем нет.