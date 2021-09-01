Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико Паранаэнсе получит процент от перепродажи Витиньо в третий клуб
И возможные бонусы в случае успешного выступления футболиста в ЛЧ
fcdynamo.kiev.ua
Вчера 22-летний бразильский атакующий полузащитник Витиньо
Чемпион Украины заплатил за новичка сумму около шести миллионов евро.
Также "Динамо" и "Атлетико Параэнсе" договорились о финансовых условиях дальнейшей перепродажи Витиньо в другой клуб. Бразильский клуб получит 15-20 процентов от суммы трансфера. Но также сумма ещё может зависеть от того, какие бонусы получит клуб в случае успешного участия в Лиге чемпионов.
Напомним, что "Динамо" в этом турнире попало в одну группу с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой" Романа Яремчука.
Популярное сейчас
- Казахстан - Украина 2:2. Ничего не меняется
- Казахстан – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча отборочного турнира на чемпионат мира
- Для трансфера Супряги в Специю не хватило 15 минут
- Отражение личной позиции? На форме Селезнева нет эмблемы с контуром Украины, которая есть у других игроков Миная
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО