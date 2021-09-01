  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Атлетико Паранаэнсе получит процент от перепродажи Витиньо в третий клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетико Паранаэнсе получит процент от перепродажи Витиньо в третий клуб

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

И возможные бонусы в случае успешного выступления футболиста в ЛЧ

Атлетико Паранаэнсе получит процент от перепродажи Витиньо в третий клуб

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Вчера 22-летний бразильский атакующий полузащитник Витиньо официально стал игроком киевского "Динамо".

Чемпион Украины заплатил за новичка сумму около шести миллионов евро.

Также "Динамо" и "Атлетико Параэнсе" договорились о финансовых условиях дальнейшей перепродажи Витиньо в другой клуб. Бразильский клуб получит 15-20 процентов от суммы трансфера. Но также сумма ещё может зависеть от того, какие бонусы получит клуб в случае успешного участия в Лиге чемпионов.

Напомним, что "Динамо" в этом турнире попало в одну группу с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой" Романа Яремчука.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Витиньо Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...