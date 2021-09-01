Атлетико Паранаэнсе получит процент от перепродажи Витиньо в третий клуб

Вчера 22-летний бразильский атакующий полузащитник Витиньо официально стал игроком киевского "Динамо" .

Чемпион Украины заплатил за новичка сумму около шести миллионов евро.

Также "Динамо" и "Атлетико Параэнсе" договорились о финансовых условиях дальнейшей перепродажи Витиньо в другой клуб. Бразильский клуб получит 15-20 процентов от суммы трансфера. Но также сумма ещё может зависеть от того, какие бонусы получит клуб в случае успешного участия в Лиге чемпионов.

Напомним, что "Динамо" в этом турнире попало в одну группу с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой" Романа Яремчука.