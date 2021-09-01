Сикан - о ничьей с Казахстаном: Думаю, такое больше не повторится

Нападающий сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал ничью с Казахстаном (2:2) в отборе ЧМ-2022. Для игрока это был дебютный матч, в котором он забил гол.

"Дебют? Слова Петракова еще помню с юношеского чемпионата мира. Говорил мне, что выйду и забью.

Честно говоря, не могу сказать - это потеря концентрации или усталость. Думаю, такое больше не повторится.

Тренер сказал, что так нельзя играть. Уверен, мы сделаем выводы и в следующем матче будем действовать получше", - сказал Сикан.