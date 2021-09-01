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Сикан - о ничьей с Казахстаном: Думаю, такое больше не повторится

Премьер-лига
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(1 голосов)

Украина снова потеряла очки в матче с Казахстаном

Сикан - о ничьей с Казахстаном: Думаю, такое больше не повторится

Новина українською

Нападающий сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал ничью с Казахстаном (2:2) в отборе ЧМ-2022. Для игрока это был дебютный матч, в котором он забил гол.

"Дебют? Слова Петракова еще помню с юношеского чемпионата мира. Говорил мне, что выйду и забью.

Честно говоря, не могу сказать - это потеря концентрации или усталость. Думаю, такое больше не повторится.

Тренер сказал, что так нельзя играть. Уверен, мы сделаем выводы и в следующем матче будем действовать получше", - сказал Сикан.

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В статье: Украина Казахстан Даниил Сикан
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (9)
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янковский ян (Запорожье)
01.09.2021 в 22:58
Так они такое говорили и когда были предыдущие ничьи. Особенно после Финляндии.
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0
0
grasshopper1 (Харьков)
01.09.2021 в 22:48
Ничью с Францией с такой игрой повторить невозможно. Полностью согласен с Сиканом
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+1
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
01.09.2021 в 22:31
А більше вже і не треба.
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+2
0
royalstas (Вінниця)
01.09.2021 в 22:16
Ніколи не говори ніколи)
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+1
0
Golfik25 (Киев)
01.09.2021 в 22:11
А больше и не надо, вы пролетели мимо ЧМ. Франция поставит точку, даже если ничья опять будет.
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+3
0
Fishing 555 (Rivne)
01.09.2021 в 22:07
И чего каркаешь? Ти вон Францию одолей.
Ответить
+2
0
C_Ballack (Днепр)
01.09.2021 в 22:06
Хреново думаешь, две игры с Казахстаном сыграли вничью. Это не разовая осечка, это закономерность.
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+3
0
Соколов (Никополь)
01.09.2021 в 22:01
Понятно, следующий матч с Францией...те вам полную авоську отгрузят
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+2
0
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c99baf (Харьков)
01.09.2021 в 22:41
Не авоську,а чувал.
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+1
0


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