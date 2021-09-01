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Сикан - о ничьей с Казахстаном: Думаю, такое больше не повторится
Украина снова потеряла очки в матче с Казахстаном
Нападающий сборной Украины Даниил Сикан прокомментировал
"Дебют? Слова Петракова еще помню с юношеского чемпионата мира. Говорил мне, что выйду и забью.
Честно говоря, не могу сказать - это потеря концентрации или усталость. Думаю, такое больше не повторится.
Тренер сказал, что так нельзя играть. Уверен, мы сделаем выводы и в следующем матче будем действовать получше", - сказал Сикан.
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