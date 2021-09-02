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Дмитрий Шастал покинул Александрию
По обоюдному соглашению сторон
fco.com.ua
Хавбек Дмитрий Шастал покинул "
Клуб и игрок разорвали контракт по соглашению сторон.
В составе "Александрии" полузащитник дебютировал в марте 2018 года. Всего провел за команду 72 официальных матча, в том числе 5 в Лиге Европы, забил 9 мячей.
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Источник:ФК Александрия
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