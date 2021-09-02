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Дмитрий Шастал покинул Александрию

Премьер-лига
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По обоюдному соглашению сторон

Дмитрий Шастал покинул Александрию

fco.com.ua

Новина українською

Хавбек Дмитрий Шастал покинул "Александрию".

Клуб и игрок разорвали контракт по соглашению сторон.

В составе "Александрии" полузащитник дебютировал в марте 2018 года. Всего провел за команду 72 официальных матча, в том числе 5 в Лиге Европы, забил 9 мячей.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Шастал
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
02.09.2021 в 00:07
Дошастался
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