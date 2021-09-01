Колос оформил трансфер Ренана из Львова

" Колос " объявил о трансфере 24-летнего бразильского форварда "Львова" Ренана.

Об условиях перехода клуб не сообщает.

Соглашение с Ренаном заключено сроком на 3 года. Выступать за "Колос" бразилец будет под №19.

Ренан играл за "Львов" с лета 2019 года, котнтаркт был рассчитан до лета 2022. В сентябре 2020 был отдан в аренду в португальский "Жил Висенте".

В нынешнем сезоне провел пять матчей за "Львов", в которых отметился голом в ворота "Александрии".