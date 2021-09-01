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Колос оформил трансфер Ренана из Львова
Бразилец поменял Львов на Ковалевку
koloskovalivka.com
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Об условиях перехода клуб не сообщает.
Соглашение с Ренаном заключено сроком на 3 года. Выступать за "Колос" бразилец будет под №19.
Ренан играл за "Львов" с лета 2019 года, котнтаркт был рассчитан до лета 2022. В сентябре 2020 был отдан в аренду в португальский "Жил Висенте".
В нынешнем сезоне провел пять матчей за "Львов", в которых отметился голом в ворота "Александрии".
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Источник:ФК Колос
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