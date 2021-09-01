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Колос оформил трансфер Ренана из Львова

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Колос оформил трансфер Ренана из Львова

koloskovalivka.com

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"Колос" объявил о трансфере 24-летнего бразильского форварда "Львова" Ренана.

Об условиях перехода клуб не сообщает.

Соглашение с Ренаном заключено сроком на 3 года. Выступать за "Колос" бразилец будет под №19.

Ренан играл за "Львов" с лета 2019 года, котнтаркт был рассчитан до лета 2022. В сентябре 2020 был отдан в аренду в португальский "Жил Висенте".

В нынешнем сезоне провел пять матчей за "Львов", в которых отметился голом в ворота "Александрии".

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В статье: ФК Львов Колос (Ковалевка) Ренан
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Источник:
ФК Колос

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