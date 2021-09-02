  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 готовится к спаррингу с Александрией. Довбик тренируется индивидуально
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 готовится к спаррингу с Александрией. Довбик тренируется индивидуально

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне возобновили тренировки

Днепр-1 готовится к спаррингу с Александрией. Довбик тренируется индивидуально

Фото: Днепр-1

Новина українською

После нескольких выходных вечером среды, 1 сентября, футболисты "Днепра-1" возобновили тренировки. Первое занятие после отдыха началось сразу после финального свистка матча в Казахстане, и команда находилась под влиянием водоворота эмоций последних минут игры сборной.

Радостный крик в компенсированное время быстро изменился тотальным разочарованием, но жизнь продолжается, и днепряне должны сконцентрироваться на работе.

Отмечается, что вернулся в расположение клуба Артем Довбик, который из-за травмы не смог помочь сборной Украины. Он приступил к тренировкам по индивидуальной программе.

Вчера, 1 сентября днепряне провели одну тренировку, а сегодня запланированы два занятия. В субботу, 4 сентября, "Днепр-1" проведет спарринг с "Александрией".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Днепр-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...