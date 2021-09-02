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Днепр-1 готовится к спаррингу с Александрией. Довбик тренируется индивидуально
Днепряне возобновили тренировки
Фото: Днепр-1
После нескольких выходных вечером среды, 1 сентября, футболисты "Днепра-1" возобновили тренировки. Первое занятие после отдыха началось сразу после финального свистка матча в Казахстане, и команда находилась под влиянием водоворота эмоций последних минут игры сборной.
Радостный крик в компенсированное время быстро изменился тотальным разочарованием, но жизнь продолжается, и днепряне должны сконцентрироваться на работе.
Отмечается, что вернулся в расположение клуба Артем Довбик, который из-за травмы не смог помочь сборной Украины. Он приступил к тренировкам по индивидуальной программе.
Вчера, 1 сентября днепряне провели одну тренировку, а сегодня запланированы два занятия. В субботу, 4 сентября, "Днепр-1" проведет спарринг с "Александрией".
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