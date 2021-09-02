Десна заявила на сезон сына экс-тренера Динамо

Полузащитник "Динамо" U19 Артем Хацкевич продолжит карьеру в "Десне". Об этом свидетельствуют данные УПЛ.

Подробности перехода не сообщаются, но 18-летний футболист уже внесен черниговцами в заявку на сезон по списку Б.

Отметим, что сын экс-тренера "Динамо" Александра Хацкевича в новой команде будет выступать на правах аренды.

Напомним, после шести туров украинской Премьер-лиги "Десна" занимает 4-е место, набрав 12 зачетных пунктов.