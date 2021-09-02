  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна заявила на сезон сына экс-тренера Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна заявила на сезон сына экс-тренера Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

18-летний футболист продолжит карьеру в Чернигове

Десна заявила на сезон сына экс-тренера Динамо

Скриншот: УПЛ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" U19 Артем Хацкевич продолжит карьеру в "Десне". Об этом свидетельствуют данные УПЛ.

Подробности перехода не сообщаются, но 18-летний футболист уже внесен черниговцами в заявку на сезон по списку Б.

Отметим, что сын экс-тренера "Динамо" Александра Хацкевича в новой команде будет выступать на правах аренды.

Напомним, после шести туров украинской Премьер-лиги "Десна" занимает 4-е место, набрав 12 зачетных пунктов.

Читайте такжеДинамо отдало еще одного игрока Черноморцу

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Артем Хацкевич
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...