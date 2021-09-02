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Верес отправился на спарринг с лидером чемпионата Венгрии
Ровенчане проведут тренировочный мини-сбор
Фото: НК Верес
Пользуясь международной паузой в чемпионате Украины, ровенский "Верес" проведет тренировочный мини-сбор, в рамках которого ровенчане сыграют два спарринга.
Сегодня, 2 сентября утром делегация народного клуба "Вереса" автобусом отправилась в Ужгород. Там ровенчане поселятся в гостинице и переночуют.
А уже завтра, 3 сентября, "Верес" отправится в Венгрию. В 18:00 по Киеву "красно-черные" сыграют контрольный матч против лидера венгерского национального чемпионата - "Кишварда".
После игры "Верес" вернется в Ужгород. Там уже в субботу, 4 сентября, команда из Ровно сыграет еще один контрольный матч. Соперником команды Юрия Вирта будет "Минай" U19. Предварительное время начала этой встречи - 14:00.
Обе игры болельщики смогут посмотреть на Veres TV.
Напомним, ранее анонсировалась также товарищеская игра красно-черных против еще одного представителя чемпионата Венгрии — "Мезекевешда". Этот поединок был отменен.
Отметим, "Кишварда" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. "Верес" находится на 8-й позиции в УПЛ.
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