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Александрия официально арендовала игрока Шахтера

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Футболист будет играть в команде до конца 2021 года

Александрия официально арендовала игрока Шахтера

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Защитник "Шахтера" Игорь Кирюханцев продолжит карьеру в "Александрии". В составе новой команды игрок будет выступать на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения рассчитан до конца 2021 года.

25-летний Кирюханцев является воспитанником академии "Шахтера". Последние четыре года защитник провел в аренде в "Мариуполе". За это время защитник провел 81 матч, забил 3 гола и выполнил семь результативных передач.

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В статье: ФК Александрия Игорь Кирюханцев
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (1)
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Viktor Ivanjvich
02.09.2021 в 13:52
25 лет а он все по арендам-не стыдно самому?
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