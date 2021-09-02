Александрия официально арендовала игрока Шахтера

Защитник "Шахтера" Игорь Кирюханцев продолжит карьеру в "Александрии". В составе новой команды игрок будет выступать на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения рассчитан до конца 2021 года.

25-летний Кирюханцев является воспитанником академии "Шахтера". Последние четыре года защитник провел в аренде в "Мариуполе". За это время защитник провел 81 матч, забил 3 гола и выполнил семь результативных передач.