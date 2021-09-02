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Александрия официально арендовала игрока Шахтера
Футболист будет играть в команде до конца 2021 года
Фото: ФК Александрия
Защитник "Шахтера" Игорь Кирюханцев продолжит карьеру в "Александрии". В составе новой команды игрок будет выступать на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.
Срок соглашения рассчитан до конца 2021 года.
25-летний Кирюханцев является воспитанником академии "Шахтера". Последние четыре года защитник провел в аренде в "Мариуполе". За это время защитник провел 81 матч, забил 3 гола и выполнил семь результативных передач.
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Источник:ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Viktor Ivanjvich
02.09.2021 в 13:52
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