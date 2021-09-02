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Заря сыграет спарринг с Ингульцом

Премьер-лига
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Встреча состоится в Запорожье

Заря сыграет спарринг с Ингульцом

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

Новина українською

Заполняя паузу в чемпионате Украины, луганская "Заря" проведёт товарищеский поединок с "Ингульцом".

Встреча состоится в Запорожье на стадионе "Торпедо" в субботу 4 сентября. Начало запланировано в 16:00.

Прямая трансляция будет организована на YouTube канале луганского клуба.

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В статье: Заря (Луганск) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Заря

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