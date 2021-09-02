Динамо получало по Супряге пять предложений от других клубов - источник

"Динамо" получало пять предложений от разных клубов по форварду Владиславу Супряге.

По информации ведущего "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, с предложениями по трансферу обращались "Дженоа", "Самподория", "Салернитана", "Специя" и французский "Труа".

Отмечается, что два генуэзских клуба снижали финансовые условия перехода игрока во время переговоров, что не устроило президента "Динамо" Игоря Суркиса.

Ранее сообщалось, что для трансфера Владислава в "Специю" не хватило 15 минут.

Напомним, что Супряга находится на контракте с "Динамо" еще с августа 2018 года. С тех пор он провел за киевлян 41 матч, в которых отметился тремя голами и шестью ассистами. В нынешнем сезоне нападающий ни разу не попадал в заявку "бело-синих".