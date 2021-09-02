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Динамо получало по Супряге пять предложений от других клубов - источник

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Но украинец останется в Киеве

Динамо получало по Супряге пять предложений от других клубов - источник

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

"Динамо" получало пять предложений от разных клубов по форварду Владиславу Супряге.

По информации ведущего "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, с предложениями по трансферу обращались "Дженоа", "Самподория", "Салернитана", "Специя" и французский "Труа".

Отмечается, что два генуэзских клуба снижали финансовые условия перехода игрока во время переговоров, что не устроило президента "Динамо" Игоря Суркиса.

Ранее сообщалось, что для трансфера Владислава в "Специю" не хватило 15 минут.

Напомним, что Супряга находится на контракте с "Динамо" еще с августа 2018 года. С тех пор он провел за киевлян 41 матч, в которых отметился тремя голами и шестью ассистами. В нынешнем сезоне нападающий ни разу не попадал в заявку "бело-синих".

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Дженоа (Генуя) Труа (Франция) Салернитана (Италия) Владислав Супряга Специя
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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Цап-царап (Харків)
02.09.2021 в 15:53
Такая Супряга нужна самому...
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0
0
Пришта Литин (Київ)
02.09.2021 в 15:18
Пацан можнт уйти в запой(
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0
0
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Цап-царап (Харків)
02.09.2021 в 15:55
Если в магазине ящик водки украдёт...
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0
0
Footballers (Умань)
02.09.2021 в 15:14
Тепер до наступного трансферного вікна будуть інтєрєсоватся кожний день по 10 нових клубів.
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0
-1
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Moro (Киевская область)
02.09.2021 в 15:04
Мляяяя, досить ужеееееееееееее про цього "нового хез шо"
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0
-1


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