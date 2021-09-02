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Динамо получало по Супряге пять предложений от других клубов - источник
Но украинец останется в Киеве
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
"Динамо" получало пять предложений от разных клубов по форварду Владиславу Супряге.
По информации ведущего "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, с предложениями по трансферу обращались "Дженоа", "Самподория", "Салернитана", "Специя" и французский "Труа".
Отмечается, что два генуэзских клуба снижали финансовые условия перехода игрока во время переговоров, что не устроило президента "Динамо" Игоря Суркиса.
Ранее сообщалось, что для трансфера Владислава в "Специю" не хватило 15 минут.
Напомним, что Супряга находится на контракте с "Динамо" еще с августа 2018 года. С тех пор он провел за киевлян 41 матч, в которых отметился тремя голами и шестью ассистами. В нынешнем сезоне нападающий ни разу не попадал в заявку "бело-синих".
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