Днепр-1 подписал воспитанника португальской Бенфики

"Днепр-1" объявил о подписании контракта с португальским центральным защитником Нельсоном Маседо Монте.

Срок соглашения с 26-летним футболистом рассчитан на 2 года.

Нельсон является воспитанником школ "Бенфика" (2008-12) и "Риу Аве" (2012-14). Вся игровая карьера футболиста прошла в клубе родного города "Риу Аве", за который он сыграл 103 матча в высшем дивизионе, 17 матчей в Кубке Португалии и 3 поединка в Лиге Европы.

Также Нельсон Монте сыграл 18 матчей за сборные Португалии U19 и U20.