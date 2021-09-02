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Днепр-1 подписал воспитанника португальской Бенфики

Премьер-лига
(1 голосов)

Соглашение рассчитано на два года

Днепр-1 подписал воспитанника португальской Бенфики

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" объявил о подписании контракта с португальским центральным защитником Нельсоном Маседо Монте.

Срок соглашения с 26-летним футболистом рассчитан на 2 года.

Нельсон является воспитанником школ "Бенфика" (2008-12) и "Риу Аве" (2012-14). Вся игровая карьера футболиста прошла в клубе родного города "Риу Аве", за который он сыграл 103 матча в высшем дивизионе, 17 матчей в Кубке Португалии и 3 поединка в Лиге Европы.

Также Нельсон Монте сыграл 18 матчей за сборные Португалии U19 и U20.

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В статье: СК Днепр-1 Нелсон Монте
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Источник:
СК Днепр-1

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
02.09.2021 в 15:50
Приобретение выглядит поинтересней, чем у Черноморца.
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