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Днепр-1 подписал воспитанника португальской Бенфики
Соглашение рассчитано на два года
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" объявил о подписании контракта с португальским центральным защитником Нельсоном Маседо Монте.
Срок соглашения с 26-летним футболистом рассчитан на 2 года.
Нельсон является воспитанником школ "Бенфика" (2008-12) и "Риу Аве" (2012-14). Вся игровая карьера футболиста прошла в клубе родного города "Риу Аве", за который он сыграл 103 матча в высшем дивизионе, 17 матчей в Кубке Португалии и 3 поединка в Лиге Европы.
Также Нельсон Монте сыграл 18 матчей за сборные Португалии U19 и U20.
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