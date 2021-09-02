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Динамо до закрытия окна может успеть купить опорника Бенфики
Киевляне продолжают работать над трансфером бразильца Габриэла
abola.pt
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Киевляне проявляли интерес к парню, который не входит в планы главного тренера "орлов", и раньше, однако сейчас переговоры вышли на финишную прямую.
Вполне возможно, что клубы все-таки успеют договориться до 3 сентября, когда в Украине закроется трансферное окно.
Ориентировочная стоимость хавбека составляет 7 млн евро. Отмечается, что "Бенфика" рассматривает только вариант с продажей игрока.
Габриэл защищает цвета "Бенфики" с лета 2018 года после перехода из испанского "Леганеса". В минувшем сезоне игрок провел за португальскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.
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