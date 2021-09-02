Динамо до закрытия окна может успеть купить опорника Бенфики

" Динамо " продолжает работать над трансфером 27-летнего бразильского опорного полузащитника "Бенфики" Габриэла, сообщает A Bola.

Киевляне проявляли интерес к парню, который не входит в планы главного тренера "орлов", и раньше, однако сейчас переговоры вышли на финишную прямую.

Вполне возможно, что клубы все-таки успеют договориться до 3 сентября, когда в Украине закроется трансферное окно.

Ориентировочная стоимость хавбека составляет 7 млн евро. Отмечается, что "Бенфика" рассматривает только вариант с продажей игрока.

Габриэл защищает цвета "Бенфики" с лета 2018 года после перехода из испанского "Леганеса". В минувшем сезоне игрок провел за португальскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.