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Динамо до закрытия окна может успеть купить опорника Бенфики

Премьер-лига
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(3 голосов)

Киевляне продолжают работать над трансфером бразильца Габриэла

Динамо до закрытия окна может успеть купить опорника Бенфики

abola.pt

Новина українською

"Динамо" продолжает работать над трансфером 27-летнего бразильского опорного полузащитника "Бенфики" Габриэла, сообщает A Bola.

Киевляне проявляли интерес к парню, который не входит в планы главного тренера "орлов", и раньше, однако сейчас переговоры вышли на финишную прямую.

Вполне возможно, что клубы все-таки успеют договориться до 3 сентября, когда в Украине закроется трансферное окно.

Ориентировочная стоимость хавбека составляет 7 млн евро. Отмечается, что "Бенфика" рассматривает только вариант с продажей игрока.

Габриэл защищает цвета "Бенфики" с лета 2018 года после перехода из испанского "Леганеса". В минувшем сезоне игрок провел за португальскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
A Bola

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Комментарии (1)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
02.09.2021 в 18:11
ДК тоже всяких бразильских педринь покупает. шо за нах....?
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