  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла и Металлист 1925 проведут спарринг в закрытом режиме
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла и Металлист 1925 проведут спарринг в закрытом режиме

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока пауза на игры сборных, клубы катают товарняки

Ворскла и Металлист 1925 проведут спарринг в закрытом режиме

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

"Ворскла" и "Металлист 1925" договорились провести между собой спарринг.

Поединок состоится в субботу, 4 сентября, в Полтаве.

Таким образом игроки обеих команд получат игровую практику, пока в УПЛ международная пауза, а наставники команд в игровых условиях смогут проверить свои наработки.

С согласия обеих сторон поединок состоится в "закрытом режиме".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...