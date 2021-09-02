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Ворскла и Металлист 1925 проведут спарринг в закрытом режиме
Пока пауза на игры сборных, клубы катают товарняки
Фото - УПЛ / Автор невідомий
"Ворскла" и "
Поединок состоится в субботу, 4 сентября, в Полтаве.
Таким образом игроки обеих команд получат игровую практику, пока в УПЛ международная пауза, а наставники команд в игровых условиях смогут проверить свои наработки.
С согласия обеих сторон поединок состоится в "закрытом режиме".
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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