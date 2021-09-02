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Луческу: За выход в ЛЧ мы заработали 80 млн, поэтому 6-7 млн для нас мало что значат

Премьер-лига
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Наставник киевлян рассказал о подписании Витиньо

Луческу: За выход в ЛЧ мы заработали 80 млн, поэтому 6-7 млн для нас мало что значат

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал подписание бразильского вингера Витиньо.

"Мы покупаем легионеров, когда вы их даже не знаете, но они все равно потом идут дальше. Это нормально. Я не могу их удерживать, как перспективных игроков в юношеских командах.

Мы взяли молодого бразильца, он тоже хорошо сыграл на Кубке Либертадорес. Команде тоже нужно что-то в этом роде, игрок, который может пройти одного или двух противников за один ход.

Как он будет адаптироваться, еще неизвестно. За выход в Лигу чемпионов мы заработали 80 миллионов, поэтому 6-7 миллионов для нас мало что значат, в то время как соперники из "Шахтера" потратили на трансферы около 45 миллионов евро.

Посмотрим, мы пытались найти решения по замене ушедших игроков", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Витиньо
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Источник:
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