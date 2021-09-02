Луческу: За выход в ЛЧ мы заработали 80 млн, поэтому 6-7 млн для нас мало что значат

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу прокомментировал подписание бразильского вингера Витиньо.

"Мы покупаем легионеров, когда вы их даже не знаете, но они все равно потом идут дальше. Это нормально. Я не могу их удерживать, как перспективных игроков в юношеских командах.

Мы взяли молодого бразильца, он тоже хорошо сыграл на Кубке Либертадорес. Команде тоже нужно что-то в этом роде, игрок, который может пройти одного или двух противников за один ход.

Как он будет адаптироваться, еще неизвестно. За выход в Лигу чемпионов мы заработали 80 миллионов, поэтому 6-7 миллионов для нас мало что значат, в то время как соперники из "Шахтера" потратили на трансферы около 45 миллионов евро.

Посмотрим, мы пытались найти решения по замене ушедших игроков", - сказал Луческу.