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Луческу: За выход в ЛЧ мы заработали 80 млн, поэтому 6-7 млн для нас мало что значат
Наставник киевлян рассказал о подписании Витиньо
fcdynamo.kiev.ua
Главный тренер "
"Мы покупаем легионеров, когда вы их даже не знаете, но они все равно потом идут дальше. Это нормально. Я не могу их удерживать, как перспективных игроков в юношеских командах.
Мы взяли молодого бразильца, он тоже хорошо сыграл на Кубке Либертадорес. Команде тоже нужно что-то в этом роде, игрок, который может пройти одного или двух противников за один ход.
Как он будет адаптироваться, еще неизвестно. За выход в Лигу чемпионов мы заработали 80 миллионов, поэтому 6-7 миллионов для нас мало что значат, в то время как соперники из "Шахтера" потратили на трансферы около 45 миллионов евро.
Посмотрим, мы пытались найти решения по замене ушедших игроков", - сказал Луческу.
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