Бондарь и Педриньо вернулись в общую группу Шахтера

Во вторник, 2 сентября, " Шахтер " вернулся к работе после трех выходных.

Во второй половине дня команда провела часовую сессию в Святошино в отсутствие игроков сборных.

Занятие длилось чуть менее часа. Вводной частью выступила разминка, далее футболисты сосредоточились на квадратах и работе с мячами в двух группах, а завершили пробежкой.

Отмечается, что в общую группу вернулся Валерий Бондарь, который в мае перенес операцию на коленном суставе.

Наряду с остальными занимался Педриньо. Также с первой командой тренировались игроки "Шахтера" U19 Андрей Булеза и Артем Векленко.