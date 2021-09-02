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Бондарь и Педриньо вернулись в общую группу Шахтера

Премьер-лига
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Лазарет команды пустеет

Бондарь и Педриньо вернулись в общую группу Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Во вторник, 2 сентября, "Шахтер" вернулся к работе после трех выходных.

Во второй половине дня команда провела часовую сессию в Святошино в отсутствие игроков сборных.

Занятие длилось чуть менее часа. Вводной частью выступила разминка, далее футболисты сосредоточились на квадратах и работе с мячами в двух группах, а завершили пробежкой.

Отмечается, что в общую группу вернулся Валерий Бондарь, который в мае перенес операцию на коленном суставе.

Наряду с остальными занимался Педриньо. Также с первой командой тренировались игроки "Шахтера" U19 Андрей Булеза и Артем Векленко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь Педриньо
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Источник:
ФК Шахтер

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