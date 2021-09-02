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Бондарь и Педриньо вернулись в общую группу Шахтера
Лазарет команды пустеет
shakhtar.com
Во вторник, 2 сентября, "
Во второй половине дня команда провела часовую сессию в Святошино в отсутствие игроков сборных.
Занятие длилось чуть менее часа. Вводной частью выступила разминка, далее футболисты сосредоточились на квадратах и работе с мячами в двух группах, а завершили пробежкой.
Отмечается, что в общую группу вернулся Валерий Бондарь, который в мае перенес операцию на коленном суставе.
Наряду с остальными занимался Педриньо. Также с первой командой тренировались игроки "Шахтера" U19 Андрей Булеза и Артем Векленко.
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