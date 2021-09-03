Рух проведет товарищеский матч с аматорским клубом

"Рух" возобновил подготовку к поединку 7 тура чемпионата УПЛ — с "Зарей".

Подопечные Леонида Кучука паузу в чемпионате заполнят спаррингом с одной из областных аматорских команд, который состоится 5 сентября.

В тренировочном лагере львовян отсутствует Алексей Сыч, вызванный в молодежную сборную Украины. Вызывали в "молодежку" и Романа Дидыка, однако он травмировался и проходит сейчас курс восстановления во Львове.

Напомним, что после шести туров "Рух" занимает в чемпионате УПЛ 10-е место, набрав семь очков.