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Рух проведет товарищеский матч с аматорским клубом
Спарринг запланирован на 5 сентября
Фото: ФК Рух/Автор неизвестен
"Рух" возобновил подготовку к поединку 7 тура чемпионата УПЛ — с "Зарей".
Подопечные Леонида Кучука паузу в чемпионате заполнят спаррингом с одной из областных аматорских команд, который состоится 5 сентября.
В тренировочном лагере львовян отсутствует Алексей Сыч, вызванный в молодежную сборную Украины. Вызывали в "молодежку" и Романа Дидыка, однако он травмировался и проходит сейчас курс восстановления во Львове.
Напомним, что после шести туров "Рух" занимает в чемпионате УПЛ 10-е место, набрав семь очков.
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