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Хацкевич: Сходил на футбол - записали в тренеры Колоса

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист опроверг слухи, что мог возглавить команду

Хацкевич: Сходил на футбол - записали в тренеры Колоса

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал информацию о том, что он мог возглавить "Колос".

"Получилось так, что сходил на футбол и меня записали в возможные тренеры "Колоса". Это все слухи.

Интересна ли мне работа в УПЛ? Нет предмета для разговора, и мы такое не комментируем", - сказал Хацкевич.

Ранее сообщалось, что белорусский наставник - один из главных кандидатов на то, чтобы возглавить ковалевский клуб.. Позже директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов опроверг эту информацию.

Напомним, Руслан Костышин подал в отставку с поста тренера "Колоса" после поражения от киевского "Динамо" (0:7). Он работал в клубе с февраля 2014 года.

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В статье: Александр Хацкевич Колос (Ковалевка)
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Комментарии (4)
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dabo49
03.09.2021 в 09:37
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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jioberd (Xerwe)
03.09.2021 в 09:27
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вотking-ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы ктоон, я бы его сейчас отблагодарил.
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янковский ян (Запорожье)
03.09.2021 в 08:41
Ну да чистое совпадение. Два безработных тренера из Киева просто так едут на футбол. На команду которая сыпется. И тут ещё и отставка тренера.
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Болельщик39 (Харьков)
03.09.2021 в 08:49
Может, Хацкевич любит отдыхать в свободное время именно в Ковалёвке)).
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