Хацкевич: Сходил на футбол - записали в тренеры Колоса

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал информацию о том, что он мог возглавить "Колос".

"Получилось так, что сходил на футбол и меня записали в возможные тренеры "Колоса". Это все слухи. Интересна ли мне работа в УПЛ? Нет предмета для разговора, и мы такое не комментируем", - сказал Хацкевич.

Ранее сообщалось, что белорусский наставник - один из главных кандидатов на то, чтобы возглавить ковалевский клуб.. Позже директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов опроверг эту информацию.

Напомним, Руслан Костышин подал в отставку с поста тренера "Колоса" после поражения от киевского "Динамо" (0:7). Он работал в клубе с февраля 2014 года.