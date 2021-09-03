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Хацкевич: Сходил на футбол - записали в тренеры Колоса
Специалист опроверг слухи, что мог возглавить команду
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал информацию о том, что он мог возглавить "Колос".
"Получилось так, что сходил на футбол и меня записали в возможные тренеры "Колоса". Это все слухи.
Интересна ли мне работа в УПЛ? Нет предмета для разговора, и мы такое не комментируем", - сказал Хацкевич.
Ранее сообщалось, что белорусский наставник - один из главных кандидатов на то, чтобы возглавить ковалевский клуб.. Позже директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов опроверг эту информацию.
Напомним, Руслан Костышин подал в отставку с поста тренера "Колоса" после поражения от киевского "Динамо" (0:7). Он работал в клубе с февраля 2014 года.
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