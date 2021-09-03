Не нужен Луческу. Форварда Динамо отправят в аренду в Ворсклу - источник

Нападающий "Динамо" Владислав Кулач отправится в аренду в "Ворсклу". Похожая судьба ждет защитника Владимира Костевича. Об этом сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

"Назад в Полтаву. В аренду. Две подтвердившиеся истины. Первая – тот, кого не хочет Луческу, играть в "Динамо" не будет (Костевич тоже уходит в аренду).

Вторая – Жеваго проявил мудрость, ибо вновь получает форварда, но зарплату ему уже платит другой. Классно, правда?", - пишет источник.