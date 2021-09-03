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Не нужен Луческу. Форварда Динамо отправят в аренду в Ворсклу - источник
Похожая судьба ждет защитника Владимира Костевича
Фото: ФК Динамо Киев
Нападающий "Динамо" Владислав Кулач отправится в аренду в "Ворсклу". Похожая судьба ждет защитника Владимира Костевича. Об этом сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.
"Назад в Полтаву. В аренду. Две подтвердившиеся истины. Первая – тот, кого не хочет Луческу, играть в "Динамо" не будет (Костевич тоже уходит в аренду).
Вторая – Жеваго проявил мудрость, ибо вновь получает форварда, но зарплату ему уже платит другой. Классно, правда?", - пишет источник.
Напомним, Кулач перешел в "Динамо" на правах свободного агента, подписав с "бело-синими" двухлетний контракт. Последним клубом Владислава была полтавская "Ворскла".
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