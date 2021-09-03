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Не нужен Луческу. Форварда Динамо отправят в аренду в Ворсклу - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Похожая судьба ждет защитника Владимира Костевича

Не нужен Луческу. Форварда Динамо отправят в аренду в Ворсклу - источник

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Кулач отправится в аренду в "Ворсклу". Похожая судьба ждет защитника Владимира Костевича. Об этом сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

"Назад в Полтаву. В аренду. Две подтвердившиеся истины. Первая – тот, кого не хочет Луческу, играть в "Динамо" не будет (Костевич тоже уходит в аренду).

Вторая – Жеваго проявил мудрость, ибо вновь получает форварда, но зарплату ему уже платит другой. Классно, правда?", - пишет источник.

Напомним, Кулач перешел в "Динамо" на правах свободного агента, подписав с "бело-синими" двухлетний контракт. Последним клубом Владислава была полтавская "Ворскла".

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В статье: Ворскла (Полтава) Владимир Костевич Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Комментарии (23)
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Krivbass6 (Кривой Рог)
03.09.2021 в 12:04
Это была многоходовочка.
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0
0
Alle Garage (Харьков)
03.09.2021 в 11:30
Ого! Зачем столько нападающих ВСК? Степанюк, Эссеола, Рангель, Кулач, Мкомола… Теперь Максимов думаю не сможет сказать, что некем усиливать игру.
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0
0
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Американец 2000
03.09.2021 в 11:19
Думаю Максимов на банку его засадит за такой подлый уход (((( И правильно сделает !!!
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+1
-2
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Viktor Ivanjvich
03.09.2021 в 11:16
прежде всего сам кулач возобнил о себе что он супернападающий- бросил команду не подписав контракт решивши что в ДК будет звезда- но он ничем не лучше супряги и русина- они тоже играли и забивали один в Заре другой в днепретипа1 -в ДК совсем все по другому получилось- а теперь опять аренда- то был от Шахтера арендованец теперь от Дк--
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+1
-1
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Американец 2000
03.09.2021 в 11:16
Похоже Луческу выполняет чей то план по развалу Динамо !Убирает нормальных игроков - Родригес , Дисклей ,Кулач , и другие ((((Зато Гармаш у нас - неприкасаемый ((((( Самый бестолковый и без скорости и техники игрок ((((( Ещё и псих (((((
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+1
-7
avatar
Viktor Ivanjvich
03.09.2021 в 11:18
сильно разваливаеет- ничего что ЧУ , и сейчас на первом месте-
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+2
0
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Американец 2000
03.09.2021 в 11:20
При помощи судей ((((
+1
-6
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.09.2021 в 11:24
Не бреши кротосос, якби не судді, відрив від кротів був би ще на 3 очка. Пенальті на Родрігесі з Інгульцем та пенальті ж у грі кротів з Минаєм. Смокчууть твої кроти.
+3
-2
Mike7 (Рівне)
03.09.2021 в 11:53
Дисклей? - такого футболіста щось не знаю)
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+1
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
03.09.2021 в 13:36
Это брат Долбика!
0
0
Андрей(Киев) (Киев)
03.09.2021 в 13:18
Тебе из Америки виднее
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+1
0
avatar
Viktor Ivanjvich
03.09.2021 в 11:11
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.09.2021 в 10:53
как в старом выпуске "маски-шоу" в пародии ("любовь с первого раза"): - степан и степанида - рабочий и рабочая из полтавы - идеальная пара этого месяца! наша передача окончена, а степана и степаниду ожидает романтическое путешествие обратно в полтаву! - як в полтаву???
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+2
-1
Alle Garage (Харьков)
03.09.2021 в 11:29
Понимаю что это юмор, но все же… Не знаю откуда, но телевизионщики (видимо не от большого ума) показывают полтавчан как каких-то полудурков, разговаривающих на суржике и проживающих в хатах-мазанках… Полный бред. Полтава - 1100-летний город, один из древнейших в стране из которого вышел 1-й президент Украины Михаил Грушевский, 1-й писатель Украины Иван Котояревский и 1-й философ Украины Григорий Сковорода. И ещё! Город русскоязычный. И всегда таким был. Жители области - да, говорят на суржике. Но только не полтавчане. Поэтому отходите от этих нелепых стереотипов и бредовых аналогий на счёт Полтавы.
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0
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
03.09.2021 в 12:04
кто и где здесь в стереотипах насчёт полтавы?))) может, следует найти данный отрывок шоу и пересмотреть, а потом сравнить с "похождениями бравого футболиста кулача"?)))
0
0
Алекс1955 (Донецк)
03.09.2021 в 12:06
Не помню где читал, что литературный украинский язык, это язык полтавщины и "первопроходцем" был Котляревский.
+2
0
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okolegko (Київ)
03.09.2021 в 13:18
Дуже смішно. Сто років тому навіть Харків був україномовним, Полтава ж завжди була душею України. За переписом 1926 року на полтавщині проживало найбільше україномовних та етнічних українців серед всієї України – 97,5% населення. Так що не видавай бажане тобою за дійсне
0
0
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okolegko (Київ)
03.09.2021 в 13:26
У самій Полтаві проживало 99% етнічних українців. У Харкові проживало 83% українців, 16% росіян. Якою мовою, по-твоєму, вони спілкувалися?
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Я так думаю... (КиЇв)
03.09.2021 в 13:53
Розмовна мова південних районів Русі Х-ХІІІ ст. є одним з етапів розвитку сучасної української мови. Сучасна українська літературна мова формувалась на основі середньо наддніпрянського говору південно-східного наріччя на основі діалектів сучасної Полтавщини та Південної Київщини. Поширена у південно-східній Європі. Єдина державна мова в Україні, одна з трьох офіційних мов у Придністров’ї та одна з офіційних мов частини Сербії. Історично також була офіційною мовою Кубанської Народної Республіки. (Вікіпедія)
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0
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okolegko (Київ)
03.09.2021 в 13:56
"Розмовна мова південних районів Русі Х-ХІІІ ст."... Що? Це прямо цитата з пацакської методички, бальзам на їхню "скалєнвставанную" душу. Не було ніяких "південних районів Русі", оскільки "північних" ніколи не існувало
0
0
kravaserega (Kyiv)
03.09.2021 в 10:33
Зачем изначально его было подписывать??
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+5
0
Бутига (Чернигов)
03.09.2021 в 11:04
Чтобы он теперь не играл против Динамо.))
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+3
-4
Алекс1955 (Донецк)
03.09.2021 в 12:10
А может быть поставить вопрос по другому, зачем он так хотел остаться в ДК, по-моему писали, что его не хотели брать на последний сбор, мог бы уже найти себе другую команду, если не хотел шляться по арендам.
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0
0


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