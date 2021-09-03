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Трубин: Даже не пробовал пить и курить - не вижу в этом нужды

Премьер-лига
(2 голосов)

Голкипер "Шахтера" - о своем отношении к вредным привычкам

Трубин: Даже не пробовал пить и курить - не вижу в этом нужды

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о своем отношении к вредным привычкам.

"Я вообще не пью и не курю. Даже не пробовал. В жизни можно развлекаться и расслабляться и без алкоголя. Не вижу в этом нужды. Ни разу не был на вечеринках и в ночном клубе.

Это вопрос того, что есть цель, к которой нужно идти. Есть другой отдых, более положительный для себя – с семьей, на природе, шашлыки. Это круто. А ездить в клубы и напиваться – я этого не понимаю.

Кроме того, есть мероприятия, встречи, прогулки. Я у меня такая жизнь, я от нее кайфую и ни на что не жалуюсь. Мне так нормально", – сказал Трубин.

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В статье: Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (2)
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A.l.e.x. (Киев)
03.09.2021 в 12:38
Нікотин і алкоголь це наркотики, які не повинні ніде продаватись
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Американец 2000
03.09.2021 в 12:29
Всё ещё впереди сынок !
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