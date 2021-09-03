Трубин: Даже не пробовал пить и курить - не вижу в этом нужды

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин рассказал о своем отношении к вредным привычкам.

"Я вообще не пью и не курю. Даже не пробовал. В жизни можно развлекаться и расслабляться и без алкоголя. Не вижу в этом нужды. Ни разу не был на вечеринках и в ночном клубе.

Это вопрос того, что есть цель, к которой нужно идти. Есть другой отдых, более положительный для себя – с семьей, на природе, шашлыки. Это круто. А ездить в клубы и напиваться – я этого не понимаю.

Кроме того, есть мероприятия, встречи, прогулки. Я у меня такая жизнь, я от нее кайфую и ни на что не жалуюсь. Мне так нормально", – сказал Трубин.