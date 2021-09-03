Шахаб Захеди: Олимпик подталкивал меня к переходу в Динамо

Нападающий "Зари" Шахаб Захеди рассказал, почему отказался от перехода в киевское "Динамо".

– Это же лично Скрипник настоял на вашем трансфере в "Зарю"?

– Думаю, да. Перед тем, когда меня подписывали, у нас состоялся телефонный разговор. Он рассказал, что хочет видеть меня в команде. Для футболиста очень важно желание и доверие тренера. Это стало определяющим моментом в том, что я предпочел "Зарю".

– Перед "Динамо"? Я знаю, что переговоры плотно велись между клубами.

– Руководство "Олимпика" подталкивало меня к переходу в "Динамо". Но мое внутреннее чутье мне подсказывало, что нужно переходить в "Зарю". Я понимаю, что "Динамо" большой клуб с именем, но я думаю прежде всего о своем будущем. Я точно знал, что в "Заре" буду иметь постоянную игровую практику и здесь у меня будет больше шансов проявить себя", – отметил Захеди.