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Шахаб Захеди: Олимпик подталкивал меня к переходу в Динамо
Но футболист выбрал луганский клуб
Фото: ФК Заря Луганск
Нападающий "Зари" Шахаб Захеди рассказал, почему отказался от перехода в киевское "Динамо".
– Это же лично Скрипник настоял на вашем трансфере в "Зарю"?
– Думаю, да. Перед тем, когда меня подписывали, у нас состоялся телефонный разговор. Он рассказал, что хочет видеть меня в команде. Для футболиста очень важно желание и доверие тренера. Это стало определяющим моментом в том, что я предпочел "Зарю".
– Перед "Динамо"? Я знаю, что переговоры плотно велись между клубами.
– Руководство "Олимпика" подталкивало меня к переходу в "Динамо". Но мое внутреннее чутье мне подсказывало, что нужно переходить в "Зарю". Я понимаю, что "Динамо" большой клуб с именем, но я думаю прежде всего о своем будущем. Я точно знал, что в "Заре" буду иметь постоянную игровую практику и здесь у меня будет больше шансов проявить себя", – отметил Захеди.
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