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Кулач останется в Динамо. Форвард готовится к матчу с Металлистом 1925

Премьер-лига
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(1 голосов)

Футболиста не будут отправлять в аренду

Кулач останется в Динамо. Форвард готовится к матчу с Металлистом 1925

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Футболисты киевского "Динамо" вернулись к работе после пяти выходных, которые команде предоставил Мирча Луческу.

Киевляне готовятся к матчу 7-го тура УПЛ против "Металлиста 1925", который пройдет 11 сентября в Харькове.

По данным источника, несмотря на слухи о том, что команду покинул нападающий Владислав Кулач и вернулся на правах аренды в "Ворсклу", сам футболист остается в составе "Динамо" и наравне со всеми готовится к следующим играм.

Отметим, что в текущем сезоне УПЛ 28-летний Владислав принял участие в двух матчах киевского клуба.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Комментарии (2)
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Американец 2000
03.09.2021 в 12:28
Так слухи только от вашего сайта ! Сами разносите слухи и сами потом опровергаете ))))
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Я так думаю... (КиЇв)
03.09.2021 в 13:28
Американец, там в следующем году, у Луческу наступит 3-й год контракта с Динамо, если продлевать не будут, то ты можешь отправить своё резюме Суркису на должность ГТ. Может возьмут. Тогда возьмёшь в Динамо Долбика, Дисклея, психа и шалопая Родригеса. Может там у себя во дворе или подъезде кого найдёшь. И предложишь Суркису в команду. Тренерская лицензия Про УЕФА у тебя есть? Ну тогда дерзай!
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