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Кулач останется в Динамо. Форвард готовится к матчу с Металлистом 1925
Футболиста не будут отправлять в аренду
Фото: ФК Динамо Киев
Футболисты киевского "Динамо" вернулись к работе после пяти выходных, которые команде предоставил Мирча Луческу.
Киевляне готовятся к матчу 7-го тура УПЛ против "Металлиста 1925", который пройдет 11 сентября в Харькове.
По данным источника, несмотря на слухи о том, что команду покинул нападающий Владислав Кулач и вернулся на правах аренды в "Ворсклу", сам футболист остается в составе "Динамо" и наравне со всеми готовится к следующим играм.
Отметим, что в текущем сезоне УПЛ 28-летний Владислав принял участие в двух матчах киевского клуба.
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