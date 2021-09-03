Кулач останется в Динамо. Форвард готовится к матчу с Металлистом 1925

Футболисты киевского "Динамо" вернулись к работе после пяти выходных, которые команде предоставил Мирча Луческу.

Киевляне готовятся к матчу 7-го тура УПЛ против "Металлиста 1925", который пройдет 11 сентября в Харькове.

По данным источника, несмотря на слухи о том, что команду покинул нападающий Владислав Кулач и вернулся на правах аренды в "Ворсклу", сам футболист остается в составе "Динамо" и наравне со всеми готовится к следующим играм.

Отметим, что в текущем сезоне УПЛ 28-летний Владислав принял участие в двух матчах киевского клуба.