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Динамо заявило Витиньо на УПЛ и Кубок Украины
Бразилец будет выступать под 22-м номером
Фото: ФК Динамо Киев
Новичок "Динамо" бразилец Витиньо, который подписал контракт с киевским клубом на пять лет, заявленный для участия в национальных турнирах - чемпионате и Кубке Украины.
22-летний полузащитник будет выступать за "бело-синих" под 22-м номером.
Напомним, что Витиньо перешел в "Динамо" из бразильского "Атлетико Паранаэнсе".
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Источник:ФК Динамо Киев
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