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Динамо заявило Витиньо на УПЛ и Кубок Украины

Премьер-лига
(3 голосов)

Бразилец будет выступать под 22-м номером

Динамо заявило Витиньо на УПЛ и Кубок Украины

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Новичок "Динамо" бразилец Витиньо, который подписал контракт с киевским клубом на пять лет, заявленный для участия в национальных турнирах - чемпионате и Кубке Украины.

22-летний полузащитник будет выступать за "бело-синих" под 22-м номером.

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Напомним, что Витиньо перешел в "Динамо" из бразильского "Атлетико Паранаэнсе".

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В статье: Динамо (Киев) Витиньо
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Источник:
ФК Динамо Киев

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