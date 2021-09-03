Динамо заявило Витиньо на УПЛ и Кубок Украины

Новичок "Динамо" бразилец Витиньо, который подписал контракт с киевским клубом на пять лет, заявленный для участия в национальных турнирах - чемпионате и Кубке Украины.

22-летний полузащитник будет выступать за "бело-синих" под 22-м номером.

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Напомним, что Витиньо перешел в "Динамо" из бразильского "Атлетико Паранаэнсе".