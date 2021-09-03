Переубедил Де Дзерби? Шахтер не будет отдавать хавбека в аренду в Мариуполь

Футболисты "Мариуполя" возобновили подготовку к поединку 7 тура чемпионата УПЛ с "Колосом", который состоится 12 сентября.

Во время паузы в чемпионате "азовцы" не планировали проводить спарринг, ограничившись тренировочным процессом. А все из-за того, что в распоряжении главного тренера Остапа Маркевича осталось мало подопечных: два мариупольца вызваны в молодежную сборную Украины, пять - в юниорскую, а защитник Сергей Чоботенко был травмирован в календарном матче с "Ингульцом".

По информации источника, полузащитник Артем Бондаренко не вернется на правах аренды а "Мариуполь", а продолжит выступать за "Шахтер", с которым связан контрактом.

Ранее сообщалось, что 20-летний футболист будет отдан в аренду в польский клуб до закрытия трансферного окна.

Напомним, что "Мариуполь" занимает 16-е место в чемпионате УПЛ, набрав одно очко.