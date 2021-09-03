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СМИ: Полузащитник Бенфики вряд ли перейдет в киевское Динамо
Известна одна из причин
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Бенфики" Габриэл вряд ли продолжит карьеру в киевском "Динамо". Об этом сообщает Record.
По данным источника, 27-летний бразилец останется в Португалии, несмотря на интерес киевлян. Одна из причин - закрытие трансферного окна в Украине. Клубы не успеют завершить переговоры до конца сегодняшнего дня.
В минувшем сезоне игрок провел за португальскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt.ru оценивает Габриэля в 7 миллионов евро.
Отмечается, что, скорее всего, бразилец останется в "Бенфике" как минимум до зимнего трансферного окна.
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