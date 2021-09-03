  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Полузащитник Бенфики вряд ли перейдет в киевское Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Полузащитник Бенфики вряд ли перейдет в киевское Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Известна одна из причин

СМИ: Полузащитник Бенфики вряд ли перейдет в киевское Динамо

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Бенфики" Габриэл вряд ли продолжит карьеру в киевском "Динамо". Об этом сообщает Record.

По данным источника, 27-летний бразилец останется в Португалии, несмотря на интерес киевлян. Одна из причин - закрытие трансферного окна в Украине. Клубы не успеют завершить переговоры до конца сегодняшнего дня.

В минувшем сезоне игрок провел за португальскую команду 32 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt.ru оценивает Габриэля в 7 миллионов евро.

Отмечается, что, скорее всего, бразилец останется в "Бенфике" как минимум до зимнего трансферного окна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Record

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...