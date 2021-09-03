Каштру - 60. Шахтер поздравил тренера с юбилеем

Сегодня, 3 августа, экс-наставнику " Шахтера " Луишу Каштру исполнилось 60 лет.

Клуб в своем официальном аккаунте в Твиттере поздравил своего бывшего тренера с такой знаменательной датой.

Напомним, что Каштру возглавлял "Шахтер" в 2019-2021 годах. С "горняками" наставник один раз выиграл чемпионат Украины, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.

Сейчас специалист работает а катарским клубом "Аль-Духайль".