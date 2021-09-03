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Каштру - 60. Шахтер поздравил тренера с юбилеем

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер сегодня отмечает День рождения

Каштру - 60. Шахтер поздравил тренера с юбилеем

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 3 августа, экс-наставнику "Шахтера" Луишу Каштру исполнилось 60 лет.

Клуб в своем официальном аккаунте в Твиттере поздравил своего бывшего тренера с такой знаменательной датой.

Напомним, что Каштру возглавлял "Шахтер" в 2019-2021 годах. С "горняками" наставник один раз выиграл чемпионат Украины, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.

Сейчас специалист работает а катарским клубом "Аль-Духайль".

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Комментарии (1)
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Соколов (Никополь)
03.09.2021 в 16:51
А Лучееско который им подарил кубок УЕФА нет....козлы кротячие
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