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Каштру - 60. Шахтер поздравил тренера с юбилеем
Тренер сегодня отмечает День рождения
shakhtar.com
Сегодня, 3 августа, экс-наставнику "
Клуб в своем официальном аккаунте в Твиттере поздравил своего бывшего тренера с такой знаменательной датой.
Напомним, что Каштру возглавлял "Шахтер" в 2019-2021 годах. С "горняками" наставник один раз выиграл чемпионат Украины, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.
Сейчас специалист работает а катарским клубом "Аль-Духайль".
???? Юбилей Луиша Каштру! Сегодня бывшему главному тренеру «Шахтера» исполняется 60 лет. ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 3, 2021
⚒ Поздравляем с днем рождения, желаем здоровья и побед на футбольном поле! ????#Shakhtar pic.twitter.com/wOB3AXcGo0
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