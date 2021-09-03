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Максимов: Ворскла ведет переговоры с Динамо по возвращению Кулача

Премьер-лига
(2 голосов)

Но не все так просто

Максимов: Ворскла ведет переговоры с Динамо по возвращению Кулача

Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов подтвердил информацию о том, что полтавский клуб рассматривает вариант с возвращением форварда Владислава Кулача, который летом перешел в "Динамо".

"Рассматриваем вариант с Кулачем, но на данный момент не все так просто. Переговоры с "Динамо" ведутся. Есть определенные нюансы, которые нужно проработать. Не знаю, когда может решиться вопрос о возвращении Владислава.

Сегодня никого не видел из руководства "Ворсклы", приеду на работу и будем разговаривать на эту тему", – сказал Максимов

Напомним, что летом форвард отказался продлевать контракт с "Ворсклой".

В официальных матчах за киевский клуб футболист сыграл 42 минуты, дважды выйдя на замену в УПЛ. Результативными действиями не отметился.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов Динамо (Киев) Владислав Кулач
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Источник:
footboom

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Комментарии (3)
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mzamyatin (tjyjrjtr)
03.09.2021 в 19:06
Любишь СЕKС?!Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ------- bit.do/vsisky
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0
-1
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СТОП крот (Киев)
03.09.2021 в 17:45
Это лол) Отпустили игрока, чтобы теперь его вернуть за бабки))))
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+1
0
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Я так думаю... (КиЇв)
03.09.2021 в 18:11
И платить з/п по контракту будет Суркис. Кто-нибудь может дать адекватный комментарий (объяснение) экономической выгоды от этого трансфера (в чем навар)?
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0
0


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