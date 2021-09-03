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Максимов: Ворскла ведет переговоры с Динамо по возвращению Кулача
Но не все так просто
Фото: ФК Ворскла/Автор неизвестен
Главный тренер "
"Рассматриваем вариант с Кулачем, но на данный момент не все так просто. Переговоры с "Динамо" ведутся. Есть определенные нюансы, которые нужно проработать. Не знаю, когда может решиться вопрос о возвращении Владислава.
Сегодня никого не видел из руководства "Ворсклы", приеду на работу и будем разговаривать на эту тему", – сказал Максимов
Напомним, что летом форвард отказался продлевать контракт с "Ворсклой".
В официальных матчах за киевский клуб футболист сыграл 42 минуты, дважды выйдя на замену в УПЛ. Результативными действиями не отметился.
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