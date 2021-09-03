Максимов: Ворскла ведет переговоры с Динамо по возвращению Кулача

Главный тренер " Ворсклы " Юрий Максимов подтвердил информацию о том, что полтавский клуб рассматривает вариант с возвращением форварда Владислава Кулача, который летом перешел в "Динамо".

"Рассматриваем вариант с Кулачем, но на данный момент не все так просто. Переговоры с "Динамо" ведутся. Есть определенные нюансы, которые нужно проработать. Не знаю, когда может решиться вопрос о возвращении Владислава.

Сегодня никого не видел из руководства "Ворсклы", приеду на работу и будем разговаривать на эту тему", – сказал Максимов