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Определен лучший арбитр шестого тура УПЛ
Первое признание в сезоне для этого рефери
ФК Карпати
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам шестого тура лучшим стал Евгений Арановский. Он судил матч "Металлист 1925" - "Днепр-1" (1:2), показал игрокам обеих команд шесть желтых карточек, назначил один пенальти, никого не удалил.
Для Евгения Арановского это первое подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й тур), Ярослав Козык (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й тур) и Денис Шурман (4-й тур).
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