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Львов рассматривал Чижевского и Друди в качестве кандидатов на пост главного тренера
Но остановили свой выбор на Дулубе
Белорусский тренер Олег Дулуб возглавит "
Отмечается, что львовяне уже договорились с 55-летним специалистом и в ближайшее время подпишут контракт.
Также источник сообщает, что после отставки Анатолия Бессмертного главным кандидатом на вакантную должность считался Игорь Климовский, однако он отказался возглавить команду.
После этого львовяне рассматривали и другие кандидатуры - наставника "Агробизнеса" Александра Чижевского и Дарио Друди (экс-тренер "Звезды", "Карпат", "Монако"), но в итоге остановили свой выбор на Дулубе.
Последним местом работы Дулуба были "Крумкачы", которые он покинул в конце июня. У наставника уже есть опыт работы с украинскими командами – в свое время он тренировал "Карпаты" и "Черноморец".
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