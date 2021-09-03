Львов рассматривал Чижевского и Друди в качестве кандидатов на пост главного тренера

Белорусский тренер Олег Дулуб возглавит " Львов ". Данную информацию подтвердил и ТК "Футбол".

Отмечается, что львовяне уже договорились с 55-летним специалистом и в ближайшее время подпишут контракт.

Также источник сообщает, что после отставки Анатолия Бессмертного главным кандидатом на вакантную должность считался Игорь Климовский, однако он отказался возглавить команду.

После этого львовяне рассматривали и другие кандидатуры - наставника "Агробизнеса" Александра Чижевского и Дарио Друди (экс-тренер "Звезды", "Карпат", "Монако"), но в итоге остановили свой выбор на Дулубе.

Последним местом работы Дулуба были "Крумкачы", которые он покинул в конце июня. У наставника уже есть опыт работы с украинскими командами – в свое время он тренировал "Карпаты" и "Черноморец".