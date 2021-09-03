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Львов рассматривал Чижевского и Друди в качестве кандидатов на пост главного тренера

Премьер-лига
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(1 голосов)

Но остановили свой выбор на Дулубе

Львов рассматривал Чижевского и Друди в качестве кандидатов на пост главного тренера

Новина українською

Белорусский тренер Олег Дулуб возглавит "Львов". Данную информацию подтвердил и ТК "Футбол".

Отмечается, что львовяне уже договорились с 55-летним специалистом и в ближайшее время подпишут контракт.

Также источник сообщает, что после отставки Анатолия Бессмертного главным кандидатом на вакантную должность считался Игорь Климовский, однако он отказался возглавить команду.

После этого львовяне рассматривали и другие кандидатуры - наставника "Агробизнеса" Александра Чижевского и Дарио Друди (экс-тренер "Звезды", "Карпат", "Монако"), но в итоге остановили свой выбор на Дулубе.

Последним местом работы Дулуба были "Крумкачы", которые он покинул в конце июня. У наставника уже есть опыт работы с украинскими командами – в свое время он тренировал "Карпаты" и "Черноморец".

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В статье: Александр Чижевский ФК Львов Олег Дулуб Дарио Друди
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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FCLviv (Львів)
03.09.2021 в 21:14
З такими "гравцями" і Гвардіола нічого не зробить... Львів готується до вильоту з вишки.
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0
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енгельс гассанович (Тернопіль)
03.09.2021 в 20:29
Друді би їм підійшов. Цецадзе номер два))
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