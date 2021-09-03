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Льорис: У Франции сейчас не лучшие времена, но перед матчем с Украиной у нас есть уверенность

Премьер-лига
(1 голосов)

Кипер сборной Франции настроен позитивно

Льорис: У Франции сейчас не лучшие времена, но перед матчем с Украиной у нас есть уверенность

Новина українською

Голкипер сборной Франции Уго Льорис принял участие в пресс-конференции накануне отборочного матча ЧМ-2022 со сборной Украины.

— Расскажите, как вы себя чувствуете перед игрой?

— Да, сейчас не лучшие времена для нас, но у нас есть уверенность перед завтрашним матчем. Мы тренируемся, делаем все возможное, готовимся к матчу. Считаю, завтра мы сделаем все, чтобы показать свою лучшую игру.

— В прошлый раз вы забили первыми, но не сумели удержать победный результат. Что нужно сделать, чтобы победить в завтрашней игре?

— Все зависит от различных условий и подготовки. Нам нужно поработать над контролем мяча, это главное. Завтрашний матч — важнейший для нас.

— Какие у вас ожидания от матча?

— Мы работаем над тактикой, но не важно, как именно мы работаем — с защитой, с пространством, с атакой потому что могут возникнуть трудности в игре, и это уже вопросы не к тренеру, а к игрокам.

— Повлияет ли отсутствие Мбаппе на завтрашний матч?

— У нас есть возможность показать хорошую игру, это вопрос всей команды. Определенные трудности возникнут, но я уверен в нашей команде.

— Что касается сборной Украины, кого из игроков атакующего плана вы выделите?

— Не могу выделить кого-то отдельно. Но мы очень уважаем сборную Украины и ждем тяжелой игры завтра.

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В статье: Украина Франция Уго Льорис
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Дрочальдинью (Диван на Копакабана)
03.09.2021 в 22:24
Цей вже розслабив свої французькі булкі - піду завтра послухаю їхній хруст...
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