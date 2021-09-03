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Льорис: У Франции сейчас не лучшие времена, но перед матчем с Украиной у нас есть уверенность
Кипер сборной Франции настроен позитивно
Голкипер сборной Франции Уго Льорис принял участие в пресс-конференции накануне отборочного матча ЧМ-2022 со
— Расскажите, как вы себя чувствуете перед игрой?
— Да, сейчас не лучшие времена для нас, но у нас есть уверенность перед завтрашним матчем. Мы тренируемся, делаем все возможное, готовимся к матчу. Считаю, завтра мы сделаем все, чтобы показать свою лучшую игру.
— В прошлый раз вы забили первыми, но не сумели удержать победный результат. Что нужно сделать, чтобы победить в завтрашней игре?
— Все зависит от различных условий и подготовки. Нам нужно поработать над контролем мяча, это главное. Завтрашний матч — важнейший для нас.
— Какие у вас ожидания от матча?
— Мы работаем над тактикой, но не важно, как именно мы работаем — с защитой, с пространством, с атакой потому что могут возникнуть трудности в игре, и это уже вопросы не к тренеру, а к игрокам.
— Повлияет ли отсутствие Мбаппе на завтрашний матч?
— У нас есть возможность показать хорошую игру, это вопрос всей команды. Определенные трудности возникнут, но я уверен в нашей команде.
— Что касается сборной Украины, кого из игроков атакующего плана вы выделите?
— Не могу выделить кого-то отдельно. Но мы очень уважаем сборную Украины и ждем тяжелой игры завтра.
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