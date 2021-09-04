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Дулуб приступил к работе с Львовом
Хотя контракт еще не подписан
Белорусский специалист Олег Дулуб был представлен команде в качестве главного тренера "
Ожидается, что белорусский специалист узаконит свои отношения с "горожанами" на этой неделе, но это не мешает ему уже сейчас руководить тренировочным процессом.
По имеющейся информации, в тренировочном лагере львовян отсутствует только защитник Энес Mахмутович, находящийся сейчас в расположении сборной Люксембурга.
Напомним, что после шестого тура "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав два очка.
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