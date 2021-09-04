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Дулуб приступил к работе с Львовом

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя контракт еще не подписан

Дулуб приступил к работе с Львовом

Новина українською

Белорусский специалист Олег Дулуб был представлен команде в качестве главного тренера "Львова". В пятницу, 3 сентября, специалист провел первую тренировку с командой.

Ожидается, что белорусский специалист узаконит свои отношения с "горожанами" на этой неделе, но это не мешает ему уже сейчас руководить тренировочным процессом.

По имеющейся информации, в тренировочном лагере львовян отсутствует только защитник Энес Mахмутович, находящийся сейчас в расположении сборной Люксембурга.

Напомним, что после шестого тура "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав два очка.

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
04.09.2021 в 00:48
Этот парень умеет ставить автобусы из брони
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