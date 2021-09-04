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Довбик не сыграет в следующем матче Днепра-1 против Шахтера
Против "горняков" будут ослаблены днепряни
Фото: СК Днепр-1
Форвард Национальной сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик продолжает восстанавливаться от травмы ребра. Нападающий пропустит матч седьмого тура УПЛ против "Шахтера". Об этом сообщает Meta-ratings.
Довбик будет восстанавливаться ориентировочно до середины сентября. Уже в матче седьмого тура Премьер-лиги против "Вереса" он сможет помочь команде.
Напомним, что Артем травмировал ребро в матче против "Руха" 21 августа. В следующем поединке против "Металлиста-1925" 24-летний футболист не сыграл, а также пропустил сентябрьские матчи сборной Украины.
Сейчас "Днепр-1" расположился на третьем месте в УПЛ, имея одинаковое количество очков со вторым "Шахтером" - по 13. Эти две команды встретятся в очном противостоянии 11 сентября.
Отметим, что Довбик занимает второе место в рейтинге бомбардиров текущей Премьер-лиги, имея в активе четыре гола и один ассист.
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