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Довбик не сыграет в следующем матче Днепра-1 против Шахтера

Премьер-лига
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Против "горняков" будут ослаблены днепряни

Довбик не сыграет в следующем матче Днепра-1 против Шахтера

Фото: СК Днепр-1

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Форвард Национальной сборной Украины и "Днепра-1" Артем Довбик продолжает восстанавливаться от травмы ребра. Нападающий пропустит матч седьмого тура УПЛ против "Шахтера". Об этом сообщает Meta-ratings.

Довбик будет восстанавливаться ориентировочно до середины сентября. Уже в матче седьмого тура Премьер-лиги против "Вереса" он сможет помочь команде.

Напомним, что Артем травмировал ребро в матче против "Руха" 21 августа. В следующем поединке против "Металлиста-1925" 24-летний футболист не сыграл, а также пропустил сентябрьские матчи сборной Украины.

Сейчас "Днепр-1" расположился на третьем месте в УПЛ, имея одинаковое количество очков со вторым "Шахтером" - по 13. Эти две команды встретятся в очном противостоянии 11 сентября.

Отметим, что Довбик занимает второе место в рейтинге бомбардиров текущей Премьер-лиги, имея в активе четыре гола и один ассист.

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Meta-ratings

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