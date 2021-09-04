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Марлон вырос в цене более чем на 50%

Премьер-лига
(1 голосов)

Так же подорожали и другие игроки УПЛ

Марлон вырос в цене более чем на 50%

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Аналитический портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости некоторых игроков УПЛ.

Наибольшее подорожание коснулось "Шахтера". Сразу трое новичков "горняков" прибавили в цене. Марлон теперь стоит 10 млн евро (было – 6,5 млн), Траоре - 9 млн (было - 7 млн), а Педриньо - 17 млн ​​(было - 15 млн).

Также подорожал и новичок "Динамо" Витиньо. Его стоимость поднялась с 3,5 млн евро до 5 млн.

Трое украинцев также стали немного дороже. Ризнык ("Ворскла") теперь стоит 1,5 млн евро (было - 1 млн), Довбик ("Днепр-1") – 1,8 млн (было – 1,5 млн) и Мудрик ("Шахтер") - 900 тыс (было 600 тыс).

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Артем Довбик Марлон Педриньо Михаил Мудрик Дмитрий Ризнык
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Источник:
transfermarkt

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
04.09.2021 в 15:55
Мудрика ШД не ценит. Не дает времени в основном составе. Сгниёт в ШД, а жаль...
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