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Костевич: Хочу вернуться на поле, снова заявить о себе и напомнить всем, на что я способен
Игрок стремится снова играть на высшем уровне
fcrukh.com
Новичок "Руха" Владимир Костевич поделился впечатлениями о своем переходе:
"Конечно, рад вернуться во Львов. Давно не был в своем родном городе. Здесь многое изменилось. Мой переход в "Рух" состоялся очень быстро. Встретились с Леонидом Кучуком и Игорем Дедышиным и договорились, что поможем друг другу. Знаю, что команда и клуб прогрессируют. У "желто-черных" амбициозные планы, замечательная академия и интересный проект.
Мой футбольный путь начинался именно с "Руха". В 6-7 классах я учился в школе имени Мирона Маркевича в Винниках.
Задание? Я не играл в течение последнего года, а это в футболе очень большой промежуток времени. Хочу вернуться на поле, снова заявить о себе и напомнить всем, на что я способен", — сказал Костевич.
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