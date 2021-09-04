Костевич: Хочу вернуться на поле, снова заявить о себе и напомнить всем, на что я способен

Новичок "Руха" Владимир Костевич поделился впечатлениями о своем переходе:

"Конечно, рад вернуться во Львов. Давно не был в своем родном городе. Здесь многое изменилось. Мой переход в "Рух" состоялся очень быстро. Встретились с Леонидом Кучуком и Игорем Дедышиным и договорились, что поможем друг другу. Знаю, что команда и клуб прогрессируют. У "желто-черных" амбициозные планы, замечательная академия и интересный проект.

Мой футбольный путь начинался именно с "Руха". В 6-7 классах я учился в школе имени Мирона Маркевича в Винниках.

Задание? Я не играл в течение последнего года, а это в футболе очень большой промежуток времени. Хочу вернуться на поле, снова заявить о себе и напомнить всем, на что я способен", — сказал Костевич.