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Черноморец арендовал 16-го игрока Динамо
Защитник начинал текущую кампанию в "Десне"
desna.football
Защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар перешел в одесский "Черноморец". Столичный клуб отдал игрока в аренду.
Напомним, кампанию Кристиан начинал в заявке черниговской "Десны".
В текущем сезоне чемпионата Украины 20-летний футболист принял участие в поединке 1-го тура против "Черноморца", и провел на поле 3 минуты.
Примечательно, что Биловар - 16-й игрок динамовцев, который пополнил ряды одесского клуба на правах аренды в это трансферное окно.
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Источник:УПЛ
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