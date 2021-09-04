  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец арендовал 16-го игрока Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец арендовал 16-го игрока Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник начинал текущую кампанию в "Десне"

Черноморец арендовал 16-го игрока Динамо

desna.football

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Кристиан Биловар перешел в одесский "Черноморец". Столичный клуб отдал игрока в аренду.

Напомним, кампанию Кристиан начинал в заявке черниговской "Десны".

В текущем сезоне чемпионата Украины 20-летний футболист принял участие в поединке 1-го тура против "Черноморца", и провел на поле 3 минуты.

Примечательно, что Биловар - 16-й игрок динамовцев, который пополнил ряды одесского клуба на правах аренды в это трансферное окно.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Черноморец (Одесса) Кристиан Биловар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Djarik87 (Киевская область)
04.09.2021 в 22:37
Ну и какое будущее у этой команды?
Ответить
0
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 22:39
Прекрасное бухарик ...
Ответить
0
-3
avatar
ascent (Луксор)
04.09.2021 в 22:42
Еврокубки...
Ответить
0
-1
avatar
Цап-царап (Харків)
04.09.2021 в 22:34
Вспомнилась статья про сбрасывание баласта, команда Динамо-2, а может это за плакаты, кричалки автобус болельщиков команды...
Ответить
0
-2
янковский ян (Запорожье)
04.09.2021 в 22:06
Даже не смешно
Ответить
+1
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
04.09.2021 в 21:43
Суркис Супрягу зажал в ЧО он заиграет потом продашь дороже
Ответить
+2
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
04.09.2021 в 22:41
Поц-гей ! Ты уже много рассказывал о молодежке ! Спасибо, за каминг аут !
Ответить
0
-3
avatar
ascent (Луксор)
04.09.2021 в 22:44
Динамо гордится такими болельщиками как ты. Не останавливайся!
+1
-1
wit666 (Одесса)
04.09.2021 в 21:35
Раньше ведь как - заиграл игрок в Черноморце - продали. Теперь заиграл - отдали назад в Динамо (тот который футбольный). Так что самобытность Черноморца не пострадала.
Ответить
0
-3
LAZ E183 (Рига)
04.09.2021 в 21:29
Від самобутності Чорноморця не лишилося і сліду.
Ответить
+3
-2
avatar
simargl (Чернигов)
04.09.2021 в 21:29
А на фото Волошин... не накаркайте. Этот пусть в Десне побегает, а Биловар никакой ... ушел да и ладно.
Ответить
+2
0
LAZ E183 (Рига)
04.09.2021 в 21:31
Напевно, Мороз шукав високого захисника, бо в них усі середнього зросту (крім Білошевського, але в того кожна поява на полі супроводжується вилученням). Питання в тому, що зріст не означає майстерності.
Ответить
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
04.09.2021 в 21:33
В товарняках он мертвый был, этот Кристиан. А теперь похоже поменяли его на Хацкевича младшего.
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...