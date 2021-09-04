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Йовичевич: Немного беспокоит потенциальная травма Сватка - он хромает

Премьер-лига
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Наставник днепрян подвел итоги спарринга с "Александрией"

Йовичевич: Немного беспокоит потенциальная травма Сватка - он хромает

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Игор Йовичевич поделился мыслями после контрольного поединка против "Александрии".

— Как команда проводит паузу в чемпионате, и насколько довольны матчем?

— Немного беспокоит потенциальная травма Сватка, который пока что хромает. Случилось это перед голом "Александрии", на последних секундах. Очень не хочется, чтобы травмы случались в товарищеских матчах.

Матч нужен для чувства ритма, особенно футболистам, у которых меньше игрового времени в официальных матчах. Тот же Логвинов из-за красной карточки сыграл тайм или даже меньше. И то, что этой цели не удалось достигнуть меня волнует больше, чем результат.

Касательно недели, что прошла. Мы потренировали некоторые сегменты игры, подтянули команду физически. Некоторых футболистов нет: игроков сборной, Пихаленка, Кравченко, Довбика, Чуже. У последних травмы не настолько тяжелые, но они выбиваются из ритма. Надеюсь, что хотя бы несколько из них будут готовы к "Шахтеру", и мы будем в боевой готовности.

— В "Александрии" много футболистов, игравших вместе с нашими. Вышла товарищеская встреча, но и искры летели...

— Так всегда с ними - летят искры и происходят ничейки. Они являются конкурентоспособными и не хотят проигрывать. Так же и мы не хотим уступать. У обеих команд характер выражен, и турнирная таблица это отражает. Мы находимся близко друг к другу и на ходу. Всегда с ними приятно играть. Все происходит на границе боя, драки, но все являются друзьями между собой. Я тоже всегда рад видеть футболистов, которых тренировал - как, например, Мирошниченко в "Карпатах".

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В статье: Игорь Йовичевич ФК Александрия СК Днепр-1
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