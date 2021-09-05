  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кулач перенес операцию на сердце
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кулач перенес операцию на сердце

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

У игрока были проблемы со здоровьем

Кулач перенес операцию на сердце

фото - ФК Динамо

Новина українською

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Кулач несколько дней назад перенес операцию.

Хирургическое вмешательство связано с ритмом сердца. Операция была простой, но при этом о сроках восстановления форварда не сообщается.

Кроме этого, источник указывает, что Кулача не отдадут в аренду "Ворскле" - он останется в Киеве. Владислав сыграл 2 матча за "Динамо" в этом сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
"Та То Таке"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
05.09.2021 в 20:34
Здоров'я та успіхів!
Ответить
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
05.09.2021 в 20:30
Ахренеть! Куда смотрели, когда подписывали?
Ответить
0
-2
Рівнянин (Рівне)
05.09.2021 в 20:26
Поправляйся! Все буде добре!
Ответить
+3
0
Соколов (Никополь)
05.09.2021 в 20:16
Скорейшего выздоровления. Береги себя.
Ответить
+3
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
05.09.2021 в 20:32
...и ты береги себя пед рило, пока тебя ультрасы ДИНАМО не поймали....
Ответить
0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
05.09.2021 в 20:15
Нифига себе, скорейшего выздоровления!
Ответить
+2
0
Mike7 (Рівне)
05.09.2021 в 20:01
Саме головне здоров'я...
Ответить
+7
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...