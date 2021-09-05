Кулач перенес операцию на сердце

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Кулач несколько дней назад перенес операцию.

Хирургическое вмешательство связано с ритмом сердца. Операция была простой, но при этом о сроках восстановления форварда не сообщается.

Кроме этого, источник указывает, что Кулача не отдадут в аренду "Ворскле" - он останется в Киеве. Владислав сыграл 2 матча за "Динамо" в этом сезоне.