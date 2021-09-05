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Кулач перенес операцию на сердце
У игрока были проблемы со здоровьем
фото - ФК Динамо
Нападающий киевского "Динамо" Владислав Кулач несколько дней назад перенес операцию.
Хирургическое вмешательство связано с ритмом сердца. Операция была простой, но при этом о сроках восстановления форварда не сообщается.
Кроме этого, источник указывает, что Кулача не отдадут в аренду "Ворскле" - он останется в Киеве. Владислав сыграл 2 матча за "Динамо" в этом сезоне.
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Источник:"Та То Таке"
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Комментарии (7)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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Serega1111 (Киев)
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Соколов (Никополь)
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Просто Квашин (Харьков)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
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Mike7 (Рівне)
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