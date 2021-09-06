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ФК Львов проведет товарищеский матч с Карпатами из Галича

Премьер-лига
(1 голосов)

Спарринг запланирован на 7 сентября

ФК Львов проведет товарищеский матч с Карпатами из Галича

Фото: ФК Львов /Автор - Roman Porodko

Новина українською

Перерыв на матчи национальных сборных "Львов" запланировал контрольной игрой с "Карпатами"(Галич) со Второй лиги.

Товарищеский матч состоится во вторник, 7 сентября.

Старт встречи запланировано на 14:00.

Место проведения - загородная база "сине-золотых львов" в Брюховичах.

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В статье: ФК Львов Карпаты (Галич)
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Источник:
ФК Львов

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