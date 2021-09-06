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ФК Львов проведет товарищеский матч с Карпатами из Галича
Спарринг запланирован на 7 сентября
Фото: ФК Львов /Автор - Roman Porodko
Перерыв на матчи национальных сборных "Львов" запланировал контрольной игрой с "Карпатами"(Галич) со Второй лиги.
Товарищеский матч состоится во вторник, 7 сентября.
Старт встречи запланировано на 14:00.
Место проведения - загородная база "сине-золотых львов" в Брюховичах.
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Источник:ФК Львов
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