  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух выиграл два товарищеских матча за день
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух выиграл два товарищеских матча за день

Премьер-лига
(1 голосов)

"Желто-черные" провели спарринги с любительскими командами

Рух выиграл два товарищеских матча за день

Фото: ФК Рух

Новина українською

Пользуясь паузой в чемпионате, "Рух" провел два товарищеских матча с любительскими командами львовщины.

Первый спарринг "желто-черные" выиграли у "Скалы-1911" со счетом 4:1. Во второй встречи львовяне одолели "Кормил" - 3:1.

Примечательно то, что во второй игре как раз и проявил себя новичок "Руха". 20-летний американский нападающий Де Розарио заработал пенальти и сам же его реализовал.

Напомним, после 6-ти туров "Рух" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.

Читайте такжеРух арендовал у Динамо Костевича
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Скала (Стрый) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
06.09.2021 в 12:26
Пиво сила, спорт могила!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...