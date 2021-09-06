Рух выиграл два товарищеских матча за день

Пользуясь паузой в чемпионате, "Рух" провел два товарищеских матча с любительскими командами львовщины.

Первый спарринг "желто-черные" выиграли у "Скалы-1911" со счетом 4:1. Во второй встречи львовяне одолели "Кормил" - 3:1.

Примечательно то, что во второй игре как раз и проявил себя новичок "Руха". 20-летний американский нападающий Де Розарио заработал пенальти и сам же его реализовал.

Напомним, после 6-ти туров "Рух" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.