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Рух выиграл два товарищеских матча за день
"Желто-черные" провели спарринги с любительскими командами
Фото: ФК Рух
Пользуясь паузой в чемпионате, "Рух" провел два товарищеских матча с любительскими командами львовщины.
Первый спарринг "желто-черные" выиграли у "Скалы-1911" со счетом 4:1. Во второй встречи львовяне одолели "Кормил" - 3:1.
Примечательно то, что во второй игре как раз и проявил себя новичок "Руха". 20-летний американский нападающий Де Розарио заработал пенальти и сам же его реализовал.
Напомним, после 6-ти туров "Рух" занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ.
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