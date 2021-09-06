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Львов арендовал воспитанника Динамо
У львовского клуба будет право выкупа футболиста
Фото: ФК Львов
Полузащитник "Колоса" Станислав Сорокин продолжит карьеру во "Львове". Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.
В новой команде 21-летний футболист будет выступать на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона и включает в себя опцию выкупа футболиста.
В текущем сезоне Сорокин принял участие в одном матче за "Колос" в первом туре УПЛ против "Вереса" (0:0).
Отметим, Сорокин - воспитанник "Динамо", однако за первую команду киевлян так и не сыграл. Он также выступал на правах аренды за перволиговый "Кремень".
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