Львов арендовал воспитанника Динамо

Полузащитник "Колоса" Станислав Сорокин продолжит карьеру во "Львове". Об этом сообщает пресс-служба львовского клуба.

В новой команде 21-летний футболист будет выступать на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона и включает в себя опцию выкупа футболиста.

В текущем сезоне Сорокин принял участие в одном матче за "Колос" в первом туре УПЛ против "Вереса" (0:0).

Отметим, Сорокин - воспитанник "Динамо", однако за первую команду киевлян так и не сыграл. Он также выступал на правах аренды за перволиговый "Кремень".