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Павлов: Такие игроки, как Родригес, не заслуживают играть в Динамо
Люксембургского форварда отправили в аренду в "Труа"
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-главный тренер "Днепра", "Динамо", "Ильичевца", "Ворсклы" и сборной Украины Николай Павлов поделился своим мнением о нападающем "Динамо" Жерсоне Родригесе.
"На мой взгляд, все, кто сейчас работают под началом Мирчи Луческу в киевском "Динамо", прибавляют в понимании футбола и мастерстве. Вне зависимости от того, опытный это футболист, или молодой.
Исключение, пожалуй, составляет только Родригес, который не прибавляет из-за своего поведения. Я не удивился, когда узнал, что этого футболиста отправили в аренду. Я считаю, что таким футболистам, как он, места в команде киевского "Динамо" быть не должно. Если вспомнить его поведение при Михайличенко, то еще тогда его нужно было отправлять из Киева.
Уверен, что его отсутствие никак не скажется на игре "Динамо". По-моему, уже все в этом убедились", - сказал Павлов.
Напомним, что люксембургский форвард отправлен в аренду в "Труа".
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