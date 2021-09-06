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Мариуполь назвал лучшего игрока команды в августе

Премьер-лига
(1 голосов)

Болельщики отдали первенство Андрею Кулакову

Мариуполь назвал лучшего игрока команды в августе

fcmariupol.com

Новина українською

"Мариуполь" подвел итоги голосования на лучшего игрока азовцев в августе.

По мнению пользователей страниц клуба в Facebook и Instagram, лучшим игроком команды в минувшем месяце стал Андрей Кулаков, который в августе забил 4 гола.

Второе место занял Петр Стасюк, третье – Сергей Чоботенко.

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В статье: ФК Мариуполь Андрей Кулаков
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Источник:
ФК Мариуполь

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