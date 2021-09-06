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Мариуполь назвал лучшего игрока команды в августе
Болельщики отдали первенство Андрею Кулакову
fcmariupol.com
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По мнению пользователей страниц клуба в Facebook и Instagram, лучшим игроком команды в минувшем месяце стал Андрей Кулаков, который в августе забил 4 гола.
Второе место занял Петр Стасюк, третье – Сергей Чоботенко.
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Источник:ФК Мариуполь
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