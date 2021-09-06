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Богдан Когут: На премиальные Вереса за победу можно купить жигуль — копейку

Премьер-лига
(3 голосов)

Каких-то сверхъестественных сумм нет

Богдан Когут: На премиальные Вереса за победу можно купить жигуль — копейку

Новина українською

Голкипер "Вереса" Богдан Когут рассказал о премиальных в ровенском клубе.

— В СМИ писали, что за победу над "Минаем" вы получили рекордные премиальные. За победу над "Десной" получили самые рекордные?

— Как тебе сказать... то, что там пишут, я не знаю. Нам дали премиальные, которые обещали, каких-то рекордных не было. У нас есть прописанная сумма в контракте за победу, чего—то сверхъестественного нет. Такие же премиальные, как за "Минай", мы получаем и за "Десну". Дай Бог, что мы когда обыграем "Динамо" или "Шахтер", то опять же будут такие же премиальные. У нас есть прописанная сумма, которую мы получаем в случае победы, неважно кто соперник.

— Что можно купить за эту сумму, которую вы получаете за одну победу?

— Можно купить что-то хорошее. Жигуль — копейку можно купить, а в каком состоянии, то это пусть каждый думает.

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В статье: Богдан Когут Верес (Ровно)
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2021 в 20:09
Такой маленький, а уже на жигулях!
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Zapp Brannigan (Київ)
06.09.2021 в 19:59
Тобто десь 1000-2000 баксів...
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