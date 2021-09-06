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УПЛ утвердила расписание 8 и 9 туров чемпионата
Расписание матчей 8 и 9 туров УПЛ
Дирекция
8 тур
17 сентября (пятница)
Десна - Рух 19:30
18 сентября (суббота)
Ингулец - Колос 14:00
Днепр-1 - Верес 17:00
Мариуполь - Шахтер 17:00
Динамо - Александрия 19:30
19 сентября (воскресенье)
Ворскла - Минай 17:00
Заря - Черноморец 19:30
Львов - Металлист 1925 19:30
9 тур
24 сентября (пятница)
Колос - Ворскла 19:30
25 сентября (суббота)
Александрия - Мариуполь 14:00
Шахтер - Верес 17:00
Рух - Динамо 19:30
26 сентября (воскресенье)
Минай - Львов 14:00
Днепр-1 - Заря 17:00
Десна - Металлист 1925 19:30
27 сентября (понедельник)
Черноморец - Ингулец 19:30
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