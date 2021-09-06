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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ утвердила расписание 8 и 9 туров чемпионата

Премьер-лига
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Расписание матчей 8 и 9 туров УПЛ

УПЛ утвердила расписание 8 и 9 туров чемпионата

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 8 и 9 туров чемпионата 2021/22 годов.

8 тур

17 сентября (пятница)

Десна - Рух 19:30

18 сентября (суббота)

Ингулец - Колос 14:00

Днепр-1 - Верес 17:00

Мариуполь - Шахтер 17:00

Динамо - Александрия 19:30

19 сентября (воскресенье)

Ворскла - Минай 17:00

Заря - Черноморец 19:30

Львов - Металлист 1925 19:30

9 тур

24 сентября (пятница)

Колос - Ворскла 19:30

25 сентября (суббота)

Александрия - Мариуполь 14:00

Шахтер - Верес 17:00

Рух - Динамо 19:30

26 сентября (воскресенье)

Минай - Львов 14:00

Днепр-1 - Заря 17:00

Десна - Металлист 1925 19:30

27 сентября (понедельник)

Черноморец - Ингулец 19:30

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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