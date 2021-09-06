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Львов представил Дулуба в качестве главного тренера
Контракт подписан по схеме 1+1
pfclviv.com
Белорусский специалист Олег Дулуб официально представлен в качестве главного тренера
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 55-летним специалистом подписан по схеме 1+1.
Последним местом работы Дулуба были белорусские "Крумкачы", которые он покинул в конце июня. У наставника уже есть опыт работы с украинскими командами – в свое время он тренировал "Карпаты" и "Черноморец". Кроме того, наставник непродолжительное время тренировал сборную Беларуси U-19.
Напомним, что после шестого тура "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав два очка.
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