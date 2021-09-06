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Львов представил Дулуба в качестве главного тренера

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Контракт подписан по схеме 1+1

Львов представил Дулуба в качестве главного тренера

pfclviv.com

Новина українською

Белорусский специалист Олег Дулуб официально представлен в качестве главного тренера ФК "Львов".

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 55-летним специалистом подписан по схеме 1+1.

Последним местом работы Дулуба были белорусские "Крумкачы", которые он покинул в конце июня. У наставника уже есть опыт работы с украинскими командами – в свое время он тренировал "Карпаты" и "Черноморец". Кроме того, наставник непродолжительное время тренировал сборную Беларуси U-19.

Напомним, что после шестого тура "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав два очка.

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В статье: ФК Львов Олег Дулуб
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Источник:
ФК Львов

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Комментарии (2)
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kukarekin (Одесса)
06.09.2021 в 20:17
Начебто і непоганий фахівець, але надовго нігде не задержувався.
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FCLviv (Львів)
06.09.2021 в 19:59
На два місяці... Через два місяці звільнять...
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